Порошенко: Путин хочет возрождения Советского Союза

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным можно говорить только «с позиции силы». Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Порошенко, администрация американского президента понимает «возможную опасность Путина».

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«Он (Путин. — Газета.Ru) хочет возрождения, восстановления Российской империи, Советского Союза, и нет никаких границ, которые бы он не преодолел для достижения своей цели», — сказал Порошенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запуск Госдепом США сайта о «российской агрессии» на Украине.