Гуайдо вопреки запрету прибыл в Колумбию на встречу с президентами Латинской Америки

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию. Об этом сообщает телеканал VPI TV.

Отмечается, что Гуайдо покинул Венесуэлу вопреки запрету на выезд из страны, который наложил Верховный суд.

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Согласно имеющейся информации, в Кукуте Гуайдо встретится с лидерами Парагвая, Чили и Колумбии.

Ранее Госдеп отреагировал на обвинения в поставке оружия в Венесуэлу.