Гуайдо вопреки запрету прибыл в Колумбию на встречу с президентами Латинской Америки
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию и прибыл в Колумбию. Об этом сообщает телеканал VPI TV.
Отмечается, что Гуайдо покинул Венесуэлу вопреки запрету на выезд из страны, который наложил Верховный суд.
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Согласно имеющейся информации, в Кукуте Гуайдо встретится с лидерами Парагвая, Чили и Колумбии.
Ранее Госдеп отреагировал на обвинения в поставке оружия в Венесуэлу.