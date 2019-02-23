Госдеп отреагировал на обвинения в поставке оружия в Венесуэлу
Представитель американского Госдепа отреагировал на обвинения в том, что американская сторона якобы осуществляет поставки на территорию Венесуэлы оружия под видом гуманитарной помощи, передает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, речь идет о мирных транспортных миссиях.
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«Любые заявления, что эти грузы представляют собой что-либо иное, чем гуманитарную помощь, просто абсурдны», — сказал источник.
Он добавил, что американская сторона призывает международное сообщество, правительственные и частные организации поучаствовать в оказании помощи.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле.