Минюст США внес ясность в ситуацию со скорой публикацией итогов «российского дела»

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В американском минюсте прокомментировали появившиеся в СМИ данные о том, что расследование «российского дела» спецпрокурором Робертом Мюллером закончится на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

В The Hill появилась информация о том, что Белый дом готовится к заключительному докладу по «российскому делу», которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Он представит закрытый доклад с выводами по расследованию генеральному прокурору США Уильяму Барру, который был утвержден на эту должность сенатом неделю назад.

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По словам источника, информация о том, что доклад будет передан в ведомство на неделе с 25 февраля по 3 марта, не является достоверной.

Ранее сообщалось, что доклад по «российскому делу» вряд ли опубликуют во время саммита Трампа с КНДР.