«Опасно»: Трамп прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном
Американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию между Индией и Пакистаном «очень опасной», передает РИА «Новости».
Он добавил, что очень обеспокоен всем происходящим в двух странах.
«В Кашмире то, что случилось... это очень опасная ситуация между двумя странами», — отметил Трамп.
Реклама
По словам Трампа, в США хотят остановить кризис в отношениях Индии и Пакистана и прекратить гибель людей.
Ранее сообщалось, что Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией российских С-400.