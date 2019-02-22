«Опасно»: Трамп прокомментировал ситуацию между Индией и Пакистаном

Американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию между Индией и Пакистаном «очень опасной», передает РИА «Новости».

Он добавил, что очень обеспокоен всем происходящим в двух странах.

«В Кашмире то, что случилось... это очень опасная ситуация между двумя странами», — отметил Трамп.

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По словам Трампа, в США хотят остановить кризис в отношениях Индии и Пакистана и прекратить гибель людей.

Ранее сообщалось, что Пакистан обеспокоен возможной покупкой Индией российских С-400.