Трамп ответил на вопрос о разговоре с генпрокурором о докладе по «российскому делу»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с генеральным прокурором Уильямом Барром вопрос о публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве напомнили, что Трамп отрицает любые заявления о «сговоре» его команды с российскими властями перед выборами в США в 2016 году.

Ранее издание Axios сообщало, что доклад по «российскому делу» вряд ли опубликуют во время саммита Трампа с КНДР..