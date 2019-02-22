Трамп ответил на вопрос о разговоре с генпрокурором о докладе по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с генеральным прокурором Уильямом Барром вопрос о публикации доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.
В агентстве напомнили, что Трамп отрицает любые заявления о «сговоре» его команды с российскими властями перед выборами в США в 2016 году.
Ранее издание Axios сообщало, что доклад по «российскому делу» вряд ли опубликуют во время саммита Трампа с КНДР..