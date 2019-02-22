Трамп пообещал наложить вето на резолюцию об отмене ЧП на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на резолюцию, которая должна отменить режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, передает Reuters.
До этого демократическая фракция палаты представителей внесла в конгресс резолюцию, которая должна запретить американскому лидеру Дональду Трампу возводить стену на границе с Мексикой в обход конгресса.
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Член палаты представителей Джастин Амаш был соавтором данной резолюции. Он заявил, что Трамп «пытается обойти конституционную систему».
Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим ЧП.