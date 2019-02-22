Президент Молдавии отреагировал на сообщение о готовящемся на него покушении

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал информацию о том, что на него готовится покушение, передает РИА «Новости».

Додон заявил, что не получал письмо с таким сообщением.

По его словам, в настоящее время служба государственной охраны занимается расследованием информации, поступившей в адрес администрации главы страны.

Реклама

«Служба государственной охраны занимается расследованием по этому поводу, они обязаны реагировать на подобные сообщения в соответствии со своими полномочиями», — добавил Додон.

Ранее сообщалось, что президенту Молдавии сообщили о готовящемся на него покушении.