США отправили самолет с гумпомощью в Венесуэлу

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Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты отправили еще один самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

По его словам, в страну отправился самолет военно-транспортный самолет С-17. Он не уточнил, сколько груза перевозит борт, однако отметил, что в самолете находятся еда и медикаменты.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить гуманитарную помощь в республику.