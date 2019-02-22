Польша заподозрила Еврокомиссию в поддержке интересов России

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Министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик заявил, что возражения в Брюсселе против строительства канала через Балтийскую косу появились из-за России. Свое мнение он высказал в интервью «Польскому радио».

В «Польском радио» напомнили, что канала должен соединить Балтийское море с Вислинским заливом.

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Грубарчик отметил, что Еврокомиссия (ЕС) созвала встречу с российскими представителями по вопросу строительства канала после того, как Польша объявила о своих планах. В ЕК отметили, что у них появились вопросы к польским властям по вопросу вырубки деревьев в рамках работ по строительству канала.

«Представитель России обратился в ЕК, а она впоследствии выразила предостережение на основе российских утверждений», — сказал Грубарчик.

Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда ожидает увеличения военного присутствия США в Польше.