В Совфеде считают, что Гуайдо завербовали американские спецслужбы

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Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, мог быть завербован американскими спецслужбами, передает ТАСС.

По мнению Климова, Гуайдо завербовали американцы десять лет назад во время его стажировки в Сербии.

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Он добавил, что это скорее-всего не слухи, потому что «это то, что мы, в принципе, проверяли».

Ранее сообщалось, что в Венесуэле подтвердили получение груза с лекарствами от России.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.