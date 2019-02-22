Путин: наше новое вооружение не имеет аналогов в мире

Президент России Владимир Путин убежден, что современное российское вооружение не имеет аналогов в мире. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране первоочередное внимание уделяется «оснащению войск новейшим оружием».

«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут [иметь], — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал цель создания нового оружия.