Захарова объяснила отсутствие у Запада единой позиции по Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему на Западе нет единства по кризису в Венесуэле, передает РИА «Новости».
По ее словам, у стран разногласия, потому что они понимают, что последствия переворота могут быть непредсказуемыми.
«Вопрос, что будет в самой Венесуэле, если там произойдет переворот. Вот в чем вопрос. Мир-то сейчас об этом задумался», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле подтвердили получение груза с лекарствами от России.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.