NYT: желание Трампа премии мира может повлиять на исход саммита с КНДР

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Советники президента США Дональда Трампа ожидают от второго саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном решение вопроса денуклеаризации, однако желание американского лидера получить Нобелевскую премию мира может заставить Трампа фокусироваться вместо нее на окончании войны на Корейском полуострове, пишет The New York Times.

В частности, такую обеспокоенность выразил и Скотт Снайдер, старший научный сотрудник в Совете по международным отношениям.

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«Что меня беспокоит, так это того, что президент может хотеть мира больше всего — больше, чем денуклеаризации. Я думаю, мы можем видеть напряжение, оно заметно и в комментариях высшего руководства», — сказал он.

Завершение войны является заветной целью руководства Северной Кореи, поскольку оно уменьшит их изоляцию и активизирует давление для отмены санкции. Однако это поднимает проблемные вопросы для Соединенных Штатов, включая ускорение вывода американских войск из Южной Кореи, перспектива, к которой Трамп благосклонен, пишет NYT.

Издание отмечает, что в прошлом месяце во время выступления в Стэнфорде специальный посланник США по Северной Корее Стивен Бегун отметил, что в лице Трампа Соединенные Штаты имеют лидера, который «более любого предыдущего президента глубоко и лично привержен тому, чтобы раз и навсегда положить конец 70-летней войне и враждебности на Корейском полуострове».

Между тем, сам Трамп никогда не отрицал, что заслуживает премии мира, добавляет газета.

Саммит США и КНДР состоится 27-28 февраля в Ханое.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал КНДР к неспешной денуклеаризации.