«Допущено много ошибок»: Лукашенко о ситуации в Венесуэле

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что венесуэльские власти допустили «много ошибок», в частности, в экономической сфере. Слова президента приводит агентство БелТА.

«Они [венесуэдьцы] сидят на нефти, природном газе и не используют его», — сказал Лукашенко.

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Президент добавил, что после «ухода» экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса упала цена на нефть и «пошли проблемы».

Также Лукашенко напомнил, что он помогал Чавесу в «военном плане». По его словам, Венесуэла закупила «разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее», однако не знала, как ими пользоваться.

Ранее Лукашенко лично заявил венесуэльскому президенту Николасу Мадуро о своей поддержке.