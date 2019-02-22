«Допущено много ошибок»: Лукашенко о ситуации в Венесуэле
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что венесуэльские власти допустили «много ошибок», в частности, в экономической сфере. Слова президента приводит агентство БелТА.
«Они [венесуэдьцы] сидят на нефти, природном газе и не используют его», — сказал Лукашенко.
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Президент добавил, что после «ухода» экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса упала цена на нефть и «пошли проблемы».
Также Лукашенко напомнил, что он помогал Чавесу в «военном плане». По его словам, Венесуэла закупила «разные системы противовоздушной обороны, самолеты и прочее», однако не знала, как ими пользоваться.
Ранее Лукашенко лично заявил венесуэльскому президенту Николасу Мадуро о своей поддержке.