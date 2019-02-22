В Венесуэле подтвердили получение груза с лекарствами от России

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Замглавы венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что страна получила от России партию медикаментов, передает РИА «Новости».

Хиль отметил, что этот жест с российской стороны был в рамках сотрудничества стран в области здравоохранения.

«Это очередная партия медикаментов, которая пришла по программе сотрудничества между нашими институтами здравоохранения... Мы с радостью принимаем такую помощь, поддержку и готовы принимать ее и далее», — рассказал Хиль.

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Ранее сообщалось, что Мадуро и Путин постоянно на связи.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.