В Венесуэле подтвердили получение груза с лекарствами от России
Замглавы венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что страна получила от России партию медикаментов, передает РИА «Новости».
Хиль отметил, что этот жест с российской стороны был в рамках сотрудничества стран в области здравоохранения.
«Это очередная партия медикаментов, которая пришла по программе сотрудничества между нашими институтами здравоохранения... Мы с радостью принимаем такую помощь, поддержку и готовы принимать ее и далее», — рассказал Хиль.
Ранее сообщалось, что Мадуро и Путин постоянно на связи.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.