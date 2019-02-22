МИД Венесуэлы: Мадуро и Путин постоянно на связи
Замглавы венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что лидер страны Николас Мадуро постоянно на телефонной связи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
По словам Хиль, Путин и Мадуро часто созваниваются друг с другом и, знают, что происходит.
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Ранее Мадуро поблагодарил Путина за помощь.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.