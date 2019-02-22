Захарова призвала Японию пояснить заявления о термине «незаконная оккупация»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что японским властям следует определиться с употреблением терминов «незаконная оккупация» Россией и «исконные территории» Японии. Об этом она заявила на брифинге МИДа, передает РИА «Новости».
Захарова отметила, что министр по делам Окинавы и северных территорий Мицухиро Миякоси считает, что японским властям не нужно менять формулировки «исконные территории» Японии и «незаконная оккупация» Россией, которые используются в некоторых официальных документах.
«В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса», — сказала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова подписать с Токио соглашение о добрососедских отношениях.