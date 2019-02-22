Защита Януковича обжалует вынесенный ему приговор по делу о госизмене
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала на апелляцию на вынесенный ему в конце января 2019 года ему по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы бывшего лидера.
Ранее суд в Киеве заочно приговорил бывшего украинского лидера Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о государственной измене.
Кроме того, Янукович заявлял, что вынесенное решение не имеет ничего общего с законом и, что «приговор был написан под диктовку власти».