Захарова ответила на «припады» Волкера о «российской агрессии» на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запуск Госдепом США сайта о «российской агрессии» на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Москве «прекрасно понимают», почему такой сайт был запущен именно сейчас.

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«Мы видели сейчас турне кандидата в президенты (Украины Петра Порошенко. — «Газета.Ru») по США, это часть предвыборной программы, даже вопросов нет, поэтому то, что подобные сайты появляются сейчас, тоже не новость», — отметила Захарова.

Она добавила, что российская сторона тоже запустит «и таблицы, и материалы».

«Мы без ответа выпады или припады даже Волкера не оставим», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Волкер представил сайт о «российской агрессии» на Украине.