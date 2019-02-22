«Верх цинизма и неприкрытый шантаж»: Захарова о призывах Трампа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верхом цинизма и примером неприкрытого шантажа призыв президента США Дональда Трампа игнорировать приказы Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

Ее удивило, что на этом фоне власти США продолжают делать заявления на тему о вмешательстве во внутренние дела их страны.

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«Верхом цинизма является прозвучавшее на днях из Майами прямое обращение президента США к венесуэльским военным с призывом игнорировать приказы легитимного главы государства… В адрес военнослужащих другой страны прозвучал неприкрытый шантаж. Еще раз повторяю, президент обращается к вооруженным силам другого независимого государства с требованием не подчиняться легитимному руководству этой суверенной страны», — сказала Захарова.

По ее мнению, после этого у политиков в США «нет никакого права говорить о легитимности и нелегитимности чего-либо в этой жизни».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал слова американского коллеги Дональда Трампа о ситуации на венесуэльской территории. По мнению Мадуро, речь Трампа была выдержана в «практически нацистском стиле».