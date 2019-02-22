Волкер представил сайт о «российской агрессии» на Украине
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт о противодействии «российской агрессии» на Украине. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, на сайте будут публиковаться спутниковые снимки, карты и т.д. Это поможет отслеживать действия России в отношении Украины.
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Волкер заключил, что эта инициатива является «инновационной».
Ранее в МИД России выразили мнение, что Волкер продвигает на Украине силовой сценарий.