Axios: доклад по «российскому делу» вряд ли опубликуют во время саммита Трампа с КНДР

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Финальный доклад по «российскому делу», которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер, вряд ли будет выпущен во время проведения саммита США и КНДР во Вьетнаме на следующей неделе, считает близкий к президенту США Дональду Трампу источник. Об этом сообщило издание Axios.

Ранее CNN рассказал, что доклад будет опубликован в ближайшее время, в частности, на следующей неделе.

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«Я не считаю, что они [команда Мюллера] опубликуют [доклад], пока президент [США Дональд Трамп] будет находиться во Вьетнаме. Но они выпустили кое-что крупное, пока он был в Хельсинки [с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году], так что, кто знает?» — сказал близкий к Трампу источник.

Во Вьетнаме с 27 по 28 февраля состоится второй саммит США и КНДР.

Команда Трампа считает, что специальный прокурор США Роберт Мюллер представит свой доклад «в ближайшее время», но не знают, чего от него ждать. Прокуроры по «российскому делу» из команды Роберта Мюллера уже в течение нескольких недель не контактировали с адвокатами президента США Дональда Трампа, сообщили источники Axios.

Издание отмечает, что признаков какой-либо паники или хаоса по поводу заключительного доклада по «российскому делу» в Белом доме не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к докладу по «российскому делу».