Hill: Белый дом готовится к докладу по «российскому делу»

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Белый дом готовится к заключительному докладу по «российскому делу», которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Об этом пишет The Hill со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, доклад Мюллера неизбежно приведет к «новой головной боли» для сотрудников Белого дома. Это связано с возможным давлением на президента США Дональда Трампа с целью обнародования доклада по делу о «вмешательстве России».

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По словам источника, близкого к Белому дому, любой вариант доклада Мюллера в краткосрочной перспективе будет политической проблемой для республиканцев, но в долгосрочной — для демократов.

«Если они [команда Мюллера] не скажут, что президент вступил в сговор с Россией и ему не будет предъявлено обвинений, то все остальное разочарует демократов», — сказал источник из Белого дома.

Отмечается, что специальный прокурор Роберт Мюллер представит закрытый доклад с выводами по расследованию генеральному прокурору США Уильяму Барру, который был утвержден на эту должность сенатом неделю назад.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы.