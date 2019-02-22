«Дорожная карта для импичмента»: экс-советник Трампа о «российском деле»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/979/12186979/RTX6MBD2-pic905-895x505-76325.jpg">

Бывший помощник президента США Дональда Трампа в предвыборной кампании 2016 года Сэм Нанберг считает, что специальный прокурор США Роберт Мюллер предоставит демократическому большинству в палате представителей «дорожную карту» для импичмента американского лидера. Об этом он заявил в эфире MSNBC.

«Я не могу себе представить, что специальный прокурор не собирается выпускать что-то такое, что будет представлять собой дорожную карту для палаты представителей и дальнейшего расследования заговора», — сказал Нанберг.

Реклама

Когда ведущий MSNBC спросил, имеет ли он в виду дорожную карту для импичмента, Нанберг ответил утвердительно. По его словам, о скором появлении финального заключения расследования Мюллера по «российскому делу» говорит и уход заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна. Он покинет пост в минюсте в середине марта. Именно Розенштейн назначил Мюллера в 2017 году для расследования вопроса вмешательства в выборы США.

Спецпрокурор почти два года расследует вопрос о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года и возможный сговор между штабом Трампа и российскими властями.

Ранее сообщалось, что итоговый отчет по «российскому делу», которое ведет Мюллер, может быть опубликован в ближайшие дни.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.