В Молдавии отреагировали на обвинения политика Плахотнюка в выводе денег из России

Демпартия Молдавии назвала заявление МВД России о причастности лидера партии Владимира Плахотнюка к незаконному выводу денег из России вмешательством, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь.

Ранее в МВД России заподозрили молдавского политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка в незаконном выводе из России 37 млрд руб.

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«Это не что иное, как новая отчаянная попытка некоторых сил вмешаться в предвыборную кампанию в Молдавии и поддержать фаворитов», — заявил он.

По его словам, партия планирует уведомить о ситуации международные институты.