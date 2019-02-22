«Почему у нас должны быть цели?»: Додон рассказал о нуждаемости в России в интервью AP

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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью агентству Associated Press заявил, что страна нуждается в хороших отношениях с Россией на фоне неопределенности будущего Европейского союза.

Додон отметил, что Молдавия зависит от России в таких сферах, как энергия, экспорт и разрешение конфликта в Приднестровье, где дислоцированы 1 тыс. военнослужащих и 500 миротворцев из России, пишет AP.

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Отношения с Россией ухудшились после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, добавляет агентство. Затем Россия наложила эмбарго на некоторые молдавские товары, поясняет AP.

Молдавия с населением 3,5 млн человек является одной из самых бедных стран Европы. 95% получаемого природного газа приходится на импорт из России, отмечается в материале.

Несмотря на то, что Додон также выступил и за развитие отношение с Евросоюзом, он отметил неопределенность в отношении будущего и развития европейского блока.

«Я не знаю, что будет с ЕС через 10–15 лет. Почему мы должны иметь цели и давать обещания?» — сказал президент Молдавии AP.

Ранее сообщалось, что Молдавия приняла решение по отзыву посла из России.