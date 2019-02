Экс-чиновник ФБР рассказал о влиянии ведомства на выборы 2016 года

Бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил в эфире MSNBC, что ведомство оказало «неоспоримое» влияние на президентские выборы в США 2016 года.

«Я считаю, что наши решения в конце расследования дела о почтовой переписке Хиллари Клинтон, в том числе решение объявить в октябре о возобновлении дела в результате [обнаружения] электронных писем на ноутбуке [Энтони Вайнера], неоспоримо, эти действия повлияли на выборы [президента США в 2016 году]», — сказал Маккейб.

ФБР возобновило расследование после обнаружения новых писем Клинтон. Сотрудники ведомства нашли их на компьютере Энтони Вайнера, супруга «правой руки» Клинтон — Хумы Абедин.

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который объявил о решении возобновить дело о почте Клинтон и просмотреть больше писем экс-госсекретаря США и кандидата в президенты всего за несколько дней до выборов 2016 года, обвинили в содействии ее проигрышу кандидату Дональду Трампу, добавляет The Daily Beast.

Ранее сообщалось, что Маккейб допустил, что президент США Дональд Трамп является «российским агентом».

The FBI's impact on the 2016 election is "undeniable"

-Former FBI Director, Andrew McCabe pic.twitter.com/2RkyOfgJF8