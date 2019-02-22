Экс-чиновник ФБР рассказал о влиянии ведомства на выборы 2016 года

Бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил в эфире MSNBC, что ведомство оказало «неоспоримое» влияние на президентские выборы в США 2016 года.

«Я считаю, что наши решения в конце расследования дела о почтовой переписке Хиллари Клинтон, в том числе решение объявить в октябре о возобновлении дела в результате [обнаружения] электронных писем на ноутбуке [Энтони Вайнера], неоспоримо, эти действия повлияли на выборы [президента США в 2016 году]», — сказал Маккейб.

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ФБР возобновило расследование после обнаружения новых писем Клинтон. Сотрудники ведомства нашли их на компьютере Энтони Вайнера, супруга «правой руки» Клинтон — Хумы Абедин.

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который объявил о решении возобновить дело о почте Клинтон и просмотреть больше писем экс-госсекретаря США и кандидата в президенты всего за несколько дней до выборов 2016 года, обвинили в содействии ее проигрышу кандидату Дональду Трампу, добавляет The Daily Beast.

Ранее сообщалось, что Маккейб допустил, что президент США Дональд Трамп является «российским агентом».