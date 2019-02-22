Берни Сандерс отказался признавать Гуайдо президентом Венесуэлы
Независимый сенатор от штата Вермонт и участник президентской гонки в США Берни Сандерс заявил в эфире Univision, что он не будет признавать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщает The American Mirror.
При этом он подчеркнул, что к последним выборам в Венесуэле у США «есть серьезные вопросы». Сандерс считает, что нынешнему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует объявить новые выборы, чтобы определить, должен ли он оставаться у власти.
Ранее Гуайдо подписал первый указ от имени президента Венесуэлы.