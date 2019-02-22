Гуайдо подписал первый указ от имени президента Венесуэлы

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо подписал документ с порядковым номером 001, который разрешает доставку гуманитарной помощи в страну. Изображения документа Гуайдо опубликовал в своем твиттере.

В указе Гуайдо говорится, что он является главой боливарианских национальных вооруженных сил и приказывает различным формированиям военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну. Также в документе говорится, что границы Венесуэлы со всеми странами остаются открытыми.

Ранее сообщалось, что режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро согласился принять гумпомощь из Европы.