Однопартиец Мадуро признал Гуайдо президентом Венесуэлы

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Бывший глава венесуэльской военной разведки и депутат из правящей в стране Единой социалистической партии Уго Карвахаль признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.

Карвахаль отметил, что теперь он является еще одним «солдатом», который готов бороться за «свободу и демократию» в Венесуэле.

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Также он назвал незаконным правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призвал военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну.

Ранее сообщалось, что военный атташе Венесуэлы при ООН Педро Чиринос признал Гуайдо временным президентом страны.