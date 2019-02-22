Однопартиец Мадуро признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Бывший глава венесуэльской военной разведки и депутат из правящей в стране Единой социалистической партии Уго Карвахаль признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.
Карвахаль отметил, что теперь он является еще одним «солдатом», который готов бороться за «свободу и демократию» в Венесуэле.
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Также он назвал незаконным правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призвал военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну.
Ранее сообщалось, что военный атташе Венесуэлы при ООН Педро Чиринос признал Гуайдо временным президентом страны.