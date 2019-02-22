Связанному с WikiLeaks экс-советнику Трампа запретили публичные выступления

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Суд округа Колумбия запретил Роджеру Стоуну, экс-советнику президента США Дональда Трампа, публично высказываться о расследовании, которое ведется в его отношении. Об этом сообщает Reuters.

Дело Стоуна связано с расследованием «российского дела», которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Судья Эми Берман отметила, что экс-советнику Трампа нельзя писать о ходе расследования в социальных сетях или выступать с иными публичными заявлениями.

Ранее сообщалось, что Стоун связан с WikiLeaks, международной некоммерческой организацией, которая публикует секретные сведения.