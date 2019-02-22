Режим Мадуро согласился принять гумпомощь из ЕС

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Венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления заявил, что вице-президент страны Делси Родригес принял предложение Евросоюза (ЕС) о доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на прямую трансляцию выступления Мадуро в Periscope.

Президент подчеркнул, что Родригес принял такое решение на встрече с контактной группой ЕС.

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«[Родригес] принял предложение о финансировании на €2 млрд по части технической гуманитарной помощи через систему ООН», — сказал Мадуро.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти закрыли границу страны с Бразилией.