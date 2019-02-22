«Поручил жестко разобраться»: самарский губернатор о гробе у мэрии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров написал в своем твиттере, что он дал поручение своим подчиненным «жестко разобраться» в ситуации с гробом у здания самарской администрации.

Ранее сообщалось, что жительница Самары не смогла похоронить бывшего мужа и отвезла гроб с покойным к зданию правительства региона.

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Азаров отметил, что узнал об этом «вопиющем» случае во время своего визита в Тольятти.

«Дал поручение главе города, департаменту по борьбе с коррупцией, лично Ю.А. Рожину жестко разобраться в произошедшем», — написал губернатор.

Также он заверил, что «вся информация о случившемся» будет предоставлена «общественности».