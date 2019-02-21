Захарова ответила на предложение Порошенко лишить Россию права вето

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «пришло время» лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН, передаетРИА «Новости».

«Все, кто более или менее знают историю, я не причисляю к этим людям господина Порошенко… прекрасно понимают роль России в современном мире, масштаб и современное состояние международных отношений, понимают, что все, что говорил Порошенко, это абсолютно абсурдно — и про лишение права вето и про исключение России из ООН», — сказала она.

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Захарова добавила, что «ничего не будет в международных отношениях и в ООН, если часть хотя бы из этого потока сознания будет реализована».

Она пояснила, что право вето в Совбезе ООН стало инструментом гарантирования баланса сил и системы сдержек и противовесов.