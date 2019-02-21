В США заморозили счета и собственность Венесуэлы

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Венесуэльским дипломатам удалось добиться заморозки счетов и собственности республики в США, передает РИА «Новости».

Об этом заявил назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо советник посольства Густаво Маркано.

«Одно из первых действий, которое рекомендовал Гуайдо (его диппредставителю в США Карлосу) Веккьо была защита активов. Мы выяснили, что в США есть много собственности, нам удалось защитить эти активы, чтобы они оставались собственностью республики. Эти деньги наркорежим уже не сможет использовать, они заморожены», — заявил Маркано.

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По его словам, Национальная ассамблея является единственным органом, который уполномочен разрешить использование этих фондов.

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