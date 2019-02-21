В Москве заявили о «вопиющей» провокации США в Венесуэле

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США готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи, передает РИА «Новости» заявление первого заместителя постпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского.

Он отметил, что США, видимо, находятся «в некотором провокационном угаре».

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Он добавил, что американские коллеги «слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространениями фейковых новостей» прямо в Совете Безопасности.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией.

Такое решение он принял перед началом поставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля.