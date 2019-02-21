Путин назначил полпреда России при ОДКБ

Президент России Владимир Путин назначил посла по особым поручениям министерства иностранных дел Андрея Шведова полпредом России при ОДКБ, сообщает РИА «Новости».

«Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел России Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем России при Организации договора о коллективной безопасности», — говорится в указе.

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Указ уступает в силу со дня его подписания, 21 февраля.

Ранее Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета Безопасности.