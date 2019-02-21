Стало известно, какие слова звучали в послании Путина парламенту чаще всего

Во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 20 февраля, президент Владимир Путин произнес за полтора часа 9796 слов.

Главными темами обращения стали социальные вопросы: поддержка семей, борьба с бедностью, развитие здравоохранения.

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Российский лидер также ставил четкие цели, указывая, к какому году каких результатов необходимо достичь.

В итоге наиболее часто в его послании звучало слово «год» (95 раз). На втором месте — «человек» (56), на третьем — «Россия» (48), подсчитал ТАСС.

Далее следуют «семья» (38), «работа» (37), «страна» (36) и «развитие» (26). Слово «решение» (20) президент произносил чаще, чем «проблема» (18).