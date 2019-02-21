Лавров обвинил Киев в подготовке очередной провокации в Керченском проливе

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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, украинская сторона занимается подготовкой новой провокации в районе Керченского пролива, передает РИА «Новости».

«Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана», — сказал Лавров в ходе выступления на брифинге для представителей ассоциации европейского бизнеса.

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Он отметил, что при новой провокации будут вновь нарушены правила прохода этой сложной акватории. Министр также подчеркнул, что представителям стран НАТО направляются приглашения, для того, чтобы вместе с ними «прорываться через Керченский пролив».

«Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то… я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за решение ввести санкции против России из-за событий в Керченском проливе.