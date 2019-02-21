«В ОБСЕ осознали, что Киев готов на провокации»: МИД о выборах на Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в своем фейсбуке сообщения СМИ о том, что в ОБСЕ посоветовали России не направлять наблюдателей на выборы президента на Украине, чтобы не создавать предпосылок для провокаций.

«Даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами», — написала Захарова.

Она также подчеркнула, что наблюдателей, которые представляют различные страны, «придумала не Москва», а также, что именно представители ОБСЕ «настоятельно просили» направить российских наблюдателей на президентские выборы на Украину.