Путин назначил нового заместителя секретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета Безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст указа.
«Назначить Венедиктова Александра Николаевича заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности отношения с Белоруссией.