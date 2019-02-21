«Провокация»: Лавров об изменениях в конституции Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о курсе страны в НАТО провокацией, направленной на срыв минских соглашений, передает РИА «Новости».

«То, что сейчас с такой гордостью и помпой президент Порошенко подписал закон, обязывающий Украину вступать в НАТО, меня повергло в еще большее сомнение, хочет ли он выполнять минские договоренности», — сказал Лавров.

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По мнению Лаврова, это «провокация, направленная на уничтожение минских договоренностей».

19 февраля Порошенко подписал указ о внесении изменений в преамбулу к украинской конституции, которые «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс страны на интеграцию в НАТО.