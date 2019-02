Лавров отреагировал пословицей о пудинге на компромисс по «Северному потоку-2»

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, затрагивающий «Северный поток-2», английской пословицей.

О компромиссе он высказался на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса. «Это большая победа Франции и Германии, здравого смысла. Хотелось бы верить, что все будет продолжаться в том же духе, но «the proof of the pudding is in the eating», — цитирует Лаврова РБК. Дословный перевод пословицы — «Чтобы судить о пудинге, надо его отведать».

Также Лавров отметил, что проект газопровода «был объявлен чисто коммерческим, обеспечивающим дополнительную энергобезопасность Европы», а возражения против него были только политическими.

