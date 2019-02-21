Лавров предупредил о новой провокации в Керченском проливе

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По его словам, у Москвы есть информация, что Киев приглашает страны НАТО направить своих представителей на корабли, которые будут осуществлять провокацию.

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«Сейчас они уже готовят очередной прорыв, тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории. Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен Евросоюзу за решение ввести антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе.