Лавров назвал условие подписания мирного договора с Японией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова подписать с Токио соглашение о добрососедских отношениях, передает РИА «Новости».
«Мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор, но не мирный договор в том смысле, в котором такого рода договоры подписываются сразу после войн, потому что состояния войны между нами давным-давно прекращено», — сказал Лавров.
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Он уточнил, что, после многих десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в ряде областей, Москва хотела бы подготовить договор, в котором «излагались бы по-крупному основы наших добрососедских дружественных отношений».
Ранее сообщалось, что Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам.