В ДНР заявили о готовящемся покушении на Медведчука

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Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (МГБ ДНР) заявило о том, спецслужбы Киева готовят покушение на председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-офицера МГБ ДНР Михаила Попова.

Как отмечается, покушения планируются и в отношении других украинских политиков. Основным разработчиком и исполнителем якобы выступает Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

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«Известно, что покушение на Виктора Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), базирующегося в Хмельницком», — рассказал Попов.

Он добавил, что слежку за «потенциальным жертвами» якобы осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович не исключил возможности покушения на него и других украинских политиков.