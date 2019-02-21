Лавров рассказал о бацилле американской вседозволенности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз заразился бациллой американской вседозволенности, передает РИА «Новости».

Он добавил, что США «абсолютно бесцеремонно» применяют свое законодательство экстерриториально.

Лавров также рассказал, что от санкций Евросоюза есть проблемы — негативные последствия для рынка, потребителей, однако добавил, что российские производители в условиях санкций «воспряли», а в России наблюдается подъем сельского хозяйства, однако не во всех категориях.

Ранее Сергей Лавров заявил, что причин для дальнейшей деградации отношений Евросоюза и России нет.