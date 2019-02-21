Лавров не видит причин для деградации отношений России и ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12130045/RIAN_5753416.HR-pic905-895x505-16368.jpg">

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причин для дальнейшей деградации отношений Евросоюза и России нет, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, Россию по-прежнему пытаются представить угрозой для ЕС.

«Объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет, хотя пока, надо признаться, нет и условий для того, чтобы вернуться к нормальности в отношениях между Россией и Евросоюзом», — заявил Лавров.

Реклама

По его словам, в Европе «не все поддерживают настрой на нормализацию связей».

Ранее в Европарламенте рассказали, что мешает ЕС восстановить отношения с Россией.