Лавров не видит причин для деградации отношений России и ЕС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причин для дальнейшей деградации отношений Евросоюза и России нет, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, Россию по-прежнему пытаются представить угрозой для ЕС.
«Объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет, хотя пока, надо признаться, нет и условий для того, чтобы вернуться к нормальности в отношениях между Россией и Евросоюзом», — заявил Лавров.
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По его словам, в Европе «не все поддерживают настрой на нормализацию связей».
Ранее в Европарламенте рассказали, что мешает ЕС восстановить отношения с Россией.