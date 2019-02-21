В ОБСЕ Россия блокировала рекомендацию о возможности не пускать наблюдателей на выборы

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, что российская делегация во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ блокировала рекомендации, позволяющие странам отказывать в наблюдении за выборами представителям других стран в случае конфликта интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Толстого, подобные рекомендации не соответствуют интересам независимого исследования процедуры выборов.

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«…как-то по странному стечению обстоятельств как раз в связи с нежеланием Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами… появляется пункт, по которому страна, имеющая тот или иной конфликт, может отказать в участии наблюдателям», — заметил Толстой.

Он добавил, что изложенные в рекомендациях принципы должны быть доработаны, так как в них много неточностей.

Ранее глава ОБСЕ призвал Украину пересмотреть решение по наблюдателям из России.